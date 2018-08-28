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Патрульні зафіксували у області ще три випадки перевезення деревини без документів

Дарина Смеречанська

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Патрульні виявили на Львівщині ще три випадки незаконного перевезення деревини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

Так, вчора близько 10 години на автодорозі поблизу села Лапаївка, що у Пустомитівському районі, патрульні зупинили транспортний засіб Ranault Magnum з напівпричіпом, який перевозив очищену деревину, а саме кругляк. Під час перевірки інспектори з’ясували, що у водія немає документів на вантаж. На місце зупинки викликали слідчих Пустомитівського відділу поліції.

Близько 12 години на автодорозі поблизу села Дубина Сколівського району екіпаж патрульних виявив та зупинив автомобіль «Урал». У водія також були відсутні документи на перевезення деревини. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сколівського відділу поліції.

Аналогічна ситуація трапилася і о 16 годині автодорозі у місті Стрий. Під час перевірки документів у водія транспортного засобу Scania патрульні виявили відсутність дозволів на перевезення деревини. На місце події викликали слідчих Стрийського відділу поліції.

 

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