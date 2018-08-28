НАЗК виявило неправдиві дані в деклараціях Парубія, Гриневич та Сироїд

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило низку недостовірних даних під час повних перевірок декларацій голови Верховної Ради Андрія Парубія, його заступниці Оксани Сироїд та міністра освіти Лілії Гриневич. Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Української правди, передає Львівський портал.

У документі йдеться, що Андрій Парубій («Народний фронт») у декларації за 2015 рік вказав недостовірні відомості про дохід його дружини, а в декларації за 2017 рік не зазначив інформації про нерухоме майно, право користування на яке належить його доньці.

При цьому у НАЗК зауважують що «недостовірні відомості, зазначені у деклараціях, відрізняються в достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб».

«Ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 (подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи) КУпАП та ст. 366 (службове підроблення) ККУ, не виявлено», – йдеться у відповіді.

Під час перевірки декларацій Оксани Сироїд («Самопоміч») за 2015 та 2017 роки з’ясувалося, що вона вказала недостовірні відомості про вартість транспортного засобу, який їй належить, а в декларації за 2016 рік Сироїд зазначила недостовірні відомості про вартість транспортного засобу, а також про залишок коштів на рахунку у банку та не зазначила відомості про правочини, на підставі яких набуто право власності на житловий будинок та шість земельних ділянок.

Підкреслюється, що Сироїд вказала неправдиві відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що містить ознаки адміністративного правопорушення.

Наразі НАЗК здійснює збір доказів, «на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи».

Після цього складуть протокол про адмінпорушення, який після затвердження на засіданні НАЗК направлять до суду.

Щодо Лілії Гриневич, то вона у декларації за 2017 рік зазначила неправдиві відомості про дохід чоловіка.

Але у зв’язку з тим, що недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то ознак правопорушень за ч. 4 ст. 172-6 (подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи) КУпАП та ст. 366 (службове підроблення) ККУ у декларації Гриневич не виявили.

Зауважимо, що Андрій Парубій, Оксана Сироїд та Лілія Гриневич є уродженцями Львівщини.