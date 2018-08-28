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На Донбасі поранили двох українських військових

Олена Карп'юк

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Упродовж минулої доби, 27 серпня, на Донбасі окупаційні війська 26 разів відкривали вогонь по українських позиціях, у тому числі чотири рази з озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок бойових дій двоє наших захисників отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

 

Минулої доби російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, танків, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Авдіївка, Новомихайлівка, Красногорівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Світлодарському – біля Луганського, на Маріупольському напрямку – в районах населених пунктів Гнутове та Лебединське противник застосовував міномети. Також поблизу Лебединського ворог знову після тривалої перерви використав танки.

Упродовж минулої доби двоє військовослужбовців Об’єднаних сил були поранені.

Від початку поточної доби противник шість разів обстрілював наші позиції в районі Новолуганського, Гнутового, Павлополя і Лебединського, застосовуючи при цьому артилерію, міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети.

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