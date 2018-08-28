МВС запустив сервіс відкритих даних про реєстрацію автомобілів

В Україні запустили сервіс на основі відкритих даних про першу реєстрацію авто. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, вперше в Україні Головний сервісний центр МВС оприлюднив відкриті дані про реєстрацію транспортних засобів на національному порталі data.gov.ua. На основі відкритих даних Єдиного державного реєстру МВС стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників створено он-лайн сервіс про першу реєстрацію авто (texty.org.ua/cars), що надає змогу кожному громадянину самостійно отримати інформацію про автомобільний ринок у кілька кліків. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Головний сервісний центр МВС відкрив дані про реєстрацію транспортних засобів в Україні – відтепер можливо дослідити реальний стан українського авторинку за онлайн-сервісом texty.org.ua/cars. Доступ до інформації – запорука довіри до державних інституцій”, – наголосив Арсен Аваков.

За його словами, вперше транспортний засіб потрапляє в даний реєстр після придбання та реєстрації власником у територіальному сервісному центрі МВС. Далі в реєстрі відображаються всі зміни, що відбуваються з автомобілем: зміна власника, номерного знаку, здійснення переобладнання тощо. Сервіс на основі відкритих даних не містить конфіденційної інформації, але при цьому надає можливість ознайомитися з технічними характеристиками зареєстрованих авто. Завдяки сервісу можна порівнювати дані щодо реєстрації транспортних засобів за регіоном, датою випуску, маркою, моделлю, об’ємом двигуна, типом палива та кольором.

Реалізація такого проекту стала можливою за сприяння Державного агентства з питань електронного урядування в межах проекту USAID/UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”/TAPAS, що реалізується Фондом Євразія в партнерстві з Texty.org.ua.

«Політика відкритості Уряду в Україні передбачає, що інформація, якою володіє держава, має бути однаково доступною всім громадянам. У грудні 2017 року Урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», згідно з якими кількість наборів, що підлягають відкриттю, збільшено до 600. Відтоді Уряд відкрив кілька сотень нових наборів даних. Робота над збільшенням їх кількості, покращенням якості та зручності використання усіма, хто зацікавлений, триває постійно. Яскравий приклад – презентований сьогодні сервіс, що покликаний унеможливити маніпуляції державними даними та вирівняти інформаційні умови для всіх учасників», – наголошує голова Державного агентства з питань електронного урядування України Олександр Риженко.

Сервіс на основі відкритих даних допоможе зрозуміти тенденції автомобільного ринку в Україні, запропонувати державі нові способи використання таких відкритих даних для підвищення доступності послуг у цій сфері, або ж виокремити цікаві факти. Окрім даних про реєстрацію легкових автомобілів, проект охоплює дані стосовно реєстрації транспортних засобів інших категорій, зокрема, автобусів та мікроавтобусів.

«Щороку в Україні здійснюється понад мільйон реєстраційних операцій з транспортними засобами, зокрема, у 2017 році їх було 1 415 512. Журналісти, громадські організації, бізнес постійно потребували доступу до інформації для аналізу ринку та інформування громадян. Відтепер можливо дослідити реальний стан українського авторинку в кілька кліків та якісно змінити його майбутнє. Сервіс надає доступ до інформації, починаючи з 2013 року, її оновлення здійнюватиметься щомісячно», – зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Сервіс буде корисним споживачам для моніторингу автомобільного ринку та отримання достовірної інформації про найпопулярніші марки та моделі авто.

Бізнес зможе більше дізнатися про споживчу поведінку та вподобання громадян – зокрема, які автомобілі купують мешканці різних регіонів, як впливає колір авто на його популярність тощо.

«Відкриті дані про первинну реєстрацію авто дозволять планувати і регулювати державну політику в автомобільній сфері, як це часто робиться в ЄС. Наприклад, наприкінці року дані покажуть, чи призвело до зростання кількості електромобілів тимчасове зменшення мит на них та чи є цей захід ефективним для стимулювання купівлі електромобілів. Також ми зможемо спостерігати динаміку реєстрації автомобілів з дизельними двигунами, що більш ніж бензинові забруднюють навколишнє середовище. Ці та інші дані разом з іншими заходами дозволять державі ефективніше діяти для поширення використання екологічних видів пального», – зазначила керівник напряму відкритих даних проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) Катерина Оніліогву.