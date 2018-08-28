Чоловік, який «полював» у Львові за металом, відсидить у тюрмі більше трьох років

У Львові повторно засудили 33-річного чоловіка, який викрадав металеві вироби та кабелі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

В ході досудового розслідування встановлено, що повторний злочин 33-річний львів’янин вчинив протягом червня 2017 року – січня 2018 року.

«Маючи вільний доступ до території недобудованих будинків у Шевченківському районі Львова, зловмисник викрадав металеві вироби, кабелі із ліфтових шахт будинків та каналізаційних колодязів. Це при тому, що на розгляді у Шевченківському районному суді м. Львова вже перебував обвинувальний акт, відповідно до якого вказана особа обвинувачувалась у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 – ч.2 ст.185 КК України (закінчений замах на таємне викрадення чужого майна (крадіжки), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб)», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Тоді слідство встановило, що у змові із невстановленою особою лиходій зламав навісний замок «Камазу», відкрив нішу для акумуляторів та викрав дві батареї загальною вартістю майже 7500 грн. Довести злочинний намір до завершення чоловіку завадив потерпілий, який викрив його на «гарячому» та викликав правоохоронців.

Зазначимо, що під час досудового розслідування запобіжний захід особі не обирався, оскільки він на момент розгляду справи у суді утримувався у «Львівській установі виконання покарань №19».

За результатами розгляду вказаних кримінальних проваджень, у нещодавно Шевченківський райсуд визнав фігуранта винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 – ч.2 ст.185, ч.2 ст.185 КК України, на підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів (шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим). Йому призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Крім цього, врахувавши частково невідбуте покарання, на підставі ст.71 КК України за сукупністю вироків обвинуваченого засуджено до остаточного покарання – три роки шість місяців ув’язнення.