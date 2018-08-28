Львів'ян просять не запарковувати автівками вулицю Гнатюка. Очікується реорганізація руху транспорту

Незабаром відбудуться зміни в організації дорожнього руху на вул. Дорошенка (від пр. Свободи до вул. Банківської). Проїзд громадського транспорту цією ділянкою не зміниться, натомість приватний транспорт має здійснювати об’їзд цього відрізку дороги через вул. Гнатюка. Відповідно власників приватного транспорту закликають не запарковувати вул. Гнатюка, оскільки паркування на цій вулиці буде заборонено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Незабаром на вул. Гнатюка відбудеться зміна організації дорожнього руху, у зв’язку з перекриттям для руху приватного транспорту вул. Дорошенка. У зв’язку з цим, паркування транспортних засобів на вул. Гнатюка буде заборонено.

Тому просимо водіїв звертати увагу на відповідні дорожні знаки, які вже у найближчий час будуть встановлені. Також буде працювати ЛКП «Муніципальна варта» і відповідна комісія для евакуації транспортних засобів припаркованих на вул. Гнатюка”, — розповів Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту ЛМР.

За його словами, таке рішення покликане покращити якість дорожнього руху та пропускну здатність вул. Гнатюка. Адже після зміни ОДР на вул. Гнатюка транспорт рухатиметься у дві смуги замість однієї.

Нагадаємо, минулого року міська комісія з безпеки дорожнього руху прийняла рішення щодо облаштування пішохідної зони на вул. Дорошенка, від пр. Свободи до вул. Банківської. Проїзд громадського транспорту цією ділянкою не зміниться, натомість приватний транспорт має здійснюватиме об’їзд цього відрізку дороги через вул. Гнатюка. Відділ транспортного планування та моделювання ЛКП «Львівавтодор» змоделював нову організацію дорожнього руху на цьому відрізку вул. Дорошенка. Перевагами запровадження нової схеми є пришвидшення руху громадського транспорту, збільшення перевізної здатності громадського транспорту, впорядкування руху транспорту, підвищення безпеки руху пішоходів на усіх перехрестях де відбудуться зміни, безконфліктний рух транспорту і пішоходів.