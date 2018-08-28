За пластикові вікна у будинках в центрі Львова оштрафовано дев'ятьох осіб

У Львові через встановлення пластикових вікон/дверей замість дерев’яних у будинках на вулицях Лесі Українки, Краківській та проспекті Свободи оштрафували дев’ятьох осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Сьогодні під час засідання адміністративної комісії створеної при виконавчому комітеті ЛМР щодо правопорушення законодавства про охорону історичної спадщини було розглянуто 12 протоколів щодо незаконних дій фізичних осіб на об’єктах культурної спадщини Львова в центральній частині міста (встановлення пластикових вікон/дверей замість дерев’яних).

Зокрема, було розглянуто протоколи, складені на фізичних осіб, які проживають в будинку на вул. Лесі Українки, вул. Краківська, та будинках пр. Свободи. На 7 фізичних осіб накладено штраф у розмірі 1700 тис. грн, на дві фізичні особи накладено штраф у розмірі 850 грн.

Перенесено розгляд справ про порушення, вчинені мешканцями в будинку на вул. Краківській і вул. Лесі Українки.

Також на засіданні комісії були присутні усі мешканці будинку на пр. Свободи, 22. Розгляд їхньої справи також перенесено на тиждень — для ознайомлення із законодавством про охорону історичної спадщини та напрацювання спільного рішення для врегулювання ситуації та збереження автентичності будинку.

Нагадаємо, 2 березня, виконавчий комітет ЛМР затвердив рішення «Про створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті ЛМР». Адміністративна комісія розглядає виключно адміністративні спори про адміністративні правопорушення законодавства про охорону історичної спадщини, а саме справи про адміністративні правопорушення, які передбачені ст. 92 Кодексом України про адміністративні правопорушення.