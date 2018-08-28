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Через підроблені доручення львівські митники вилучили чотири авто

Дарина Смеречанська

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Львівські митники запобігли ввезенню в Україну чотирьох автомобілів за підробленими дорученнями. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

 

Так, у пункт пропуску «Краковець – Корчова» на в`їзд в Україну прибули чотири автомобілі на іноземній реєстрації під керуванням громадян України, мешканців Хмельниччини. Під час митних формальностей вони серед інших документів подали до митного оформлення свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на території РП, згідно з яким власниками автомобілів є громадяни Республіки Польщі, а також доручення на тимчасове користування автомобілями, видане польським нотаріусом. У митників виникла підозра щодо підробки цих доручень, тож було вирішено здійснити перевірку їх автентичності. На письмовий запит Львівської митниці ДФС від нотаріуса надійшла відповідь, згідно з якою доручення на цих громадян в його нотаріальній конторі не видавались.

Громадяни України вчинили дії, спрямовані на переміщення транспортних засобів з поданням митному органу, як підстави для переміщення підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом.

За цими фактами до правоохоронних органів надіслані повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину передбачені ст. 358 Кримінального кодексу України. Автомобілі Ford Mondeo, Citroën Berlingo, Renault Scenic таVW Passat вилучено.

Загалом з початку цього року за підробленими дорученнями львівські митники затримано 28 автомобілів.

 

 

 

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