Загорання складу на Цитаделі: поліція відкрила кримінал через умисний підпал

Львівські правоохоронці встановлюють причини загорання складських приміщень, які палали вночі 26 серпня на вулиці Грабовського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В поліцію 26 серпня в 00.23 надійшла інформація від рятувальників про те, що у Львові на вулиці Грабовського горять складські приміщення.

Правоохоронці попередньо встановили, що загорання сталося ззовні, у місці, де впритул до стіни знаходилися дерев’яні піддони. Полум’я з них перекинулося на приміщення складів.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на від трьох до десяти років. Досудове розслідування триває, призначено експертизи.

Фото: ДСНС