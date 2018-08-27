Внаслідок пожежі у житловому будинку чоловік отримав численні опіки

У Пустомитівському районі внаслідок пожежі у житловому будинку постраждав 35-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 26 серпня о 22:56 год. до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Солонка Пустомитівського району на території дачного кооперативу в цегляному двохповерховому житловому будинку розміром 49 м. кв

До місця події негайно були направленні підрозділи ДСНС, а саме 30 ДПРЧ, 4 ДПРЧ та 25 ДПРЧ.

Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу о 23:55 та повністю ліквідувати о 00:19 год. Внаслідок пожежі отримав опіки полум’ям 2А-2Б ступеня обох верхніх кінцівок, обличчя та правої гомілки 35-річний чоловік власниці, якого госпіталізовано в комунальну 8-му міську лікарню м. Львова.

Було задіяно 12 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Обставини події з’ясовують правоохоронці.