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У Сколівському районі «Шевроле» врізалось у «Мазду»

Олена Карп'юк

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Вчора,  26 серпня, о 16:30 год., на автодорозі Київ – Чоп в селі Нагірне Сколівського району зіткнулись автомобілі «Шевроле» та «Мазда». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Шевроле Лачетті», 43-річний житель Донецька, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем «Мазда-6» під керуванням 33-річного закарпатця.

Водія та 49-річного пасажира «Шевроле» госпіталізували із тілесними ушкодженнями.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

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