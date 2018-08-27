У мерії кажуть, що меблі та техніка для Нової української школи у навчальні заклади Львова надходитиме впродовж осені

Не всі школи Львова на 100% готові до Нової української школи. У навчальні заклади міста досі не поступили меблі, дидактичний матеріал та комп’ютерне обладнання. Про це сьогодні, 27 серпня, під час брифінгу повідомила начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик, передає кореспондент Львівського порталу.

«Щодо Нової української школи, то звичайно процес забезпечення технічними засобами вже розпочався. Хочу сказати, що 1 вересня не всі школи будуть забезпечені новими меблями, дидактичними матеріалами і комп’ютерним обладнанням. Звичайно, школи готові приймати учнів, навчальний процес буде розпочато, але обладнання, меблі та дидактичний матеріал буде поступати до шкіл впродовж вересня-жовтня, можливо, навіть впродовж листопада. Щодо забезпечення підручниками учнів 1, 5 та 10 класів – це функція держави. Держава забезпечує цих учнів підручниками, наразі є електронні версії, щодо учнів решти класів, то ми передбачили у міському бюджеті понад 2 млн гривень для того, щоб керівники шкіл могли придбати ті підручники, які їм бракує», – пояснила вона.

Як повідомляв Львівський портал, Львівщина не у повному обсязі готова до нового навчального року, оскільки райони не встигли придбати необхідне обладнання для Нової української школи. Відтак чиновників тих районів, де до 1 вересня не встигнуть освоїти субвенції на освіту, збираються притягнути до відповідальності.

Також повідомлялося, що попри те, що держава ще в квітні направила в регіони 1 млрд грн на Нову українську школу, органи місцевого самоврядування наразі використали лише від 50% до 75% цієї субвенції.

Нагадаємо, з 1 вересня стартує Нова українська школа. Тепер на дітей у молодших класах чекає зовсім новий підхід до навчання: малеча буде більше гратися, експериментувати та більше працювати у колективі. Таким чином освіта базуватиметься більше на вміннях та навичках. Детальніше про нововведення читайте тут.