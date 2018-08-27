У львівському аеропорту затримали громадянина Гани з підробленими документами

У аеропорту Львова прикордонники затримали громадянина Республіки Гана з підробленими документами. Про це повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону.

Учора в міжнародному аеропорту «Львів» під час оформлення пасажирів рейсу «Стамбул-Львів» у прикордонного наряду виникли сумніви щодо дійсності пред’явлених документів одного з подорожуючих, громадянина Республіки Гани. За результатами поглибленої перевірки правоохоронці викрили повну підробку посвідки на постійне проживання в Україні.

Стосовно порушників до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів). Іноземець наразі очікує повернення зворотнім рейсом.