У ДТП на Старосамбірщині постраждала 19-річна дівчина

Вчора, 26 серпня, близько 05:20 год., на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород в селі Ясениця Замкова Старосамбірського району сталась аварія. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Деу Нубіра», 25-річний мешканець Турки не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримала 19-річна пасажирка, жителька Турківського району. Медики їй діагностували закриту черепно-мозкову травму, рвану рану потиличної ділянки голови і травму хребта.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.