Селяни перекрили трасу Львів – Краківець

Сьогодні, 27 серпня, орієнтовно о 12:00 год., близько тридцяти мешканців села Підрясне, що в Яворівському районі, перекрили трасу Львів – Краківець. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

За попередньою інформацією, мешканці перекрили трасу через земельний конфлікт між Рясне-Руською та Домажирською сільськими радами.

«Громадяни вимагають компенсації за відібрані в них землі місцевою владою», – пояснив речник патрульної поліції Львівщини Мар’ян Шпитак.

Незважаючи на перекриття траси Львів – Краківець, протестувальники спочатку періодично пропускали громадський транспорт. Станом на 12:50 год. рух повністю відновили.

Фото: Варта 1, патрульна поліція Львівщини