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СБУ на Львівщині викрила схему незаконного розмитнення вантажних автомобілів

Юлія Шпак

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На Львівщині СБУ блокувала схему незаконного розмитнення вантажних автомобілів без сплати платежів до державного бюджету. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

 

Оперативники спецслужби встановили, що, користуючись службовим становищем, працівники одного з митних постів Львівщини вносили неправдиві дані про дату першої реєстрації задекларованих автомобілів.

За попередніми оцінками внаслідок зазначених протиправних дій бюджету країни завдано збитки на більше ніж два мільйони гривень.

За матеріалами СБУ прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ

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