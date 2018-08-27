Під час святкових вихідних львівські патрульні зупинили 40 нетверезих водіїв

Цими вихідними патрульна поліція Львівської області перейшла на посилений варіант несення служби. За три вихідні дні було опрацьовано понад 1200 викликів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Як зазначається, основним завдання було створити громадянам безпечні умови для проведення масових заходів та інших святкувань. Додаткові екіпажі патрулювали у центральній частині міста та на трасах.

За ці три дні патрульні опрацювали понад 1200 викликів, які надійшли на лінію 102. Також 631 завдання патрульні виявили самостійно. За цей час інспектори поліції винесли 1179 постанов за порушення водіями правил дорожнього руху та зупинили 40 водіїв, які керували транспортними засобами напідпитку.