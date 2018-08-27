Наприкінці вересня у Львові пройде марш за права тварин

В неділю, 30 вересня, о 12:00 у Львові пройде марш за права тварин. Подія стартуватиме від Оперного театру. Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.

«Прийшов час припинити знущання над тваринами. Свій крок гуманності має зробити Україна, Львів і кожен та кожна із нас. Разом врятуємо тварин від болю та страждань! Всеукраїнський марш за права тварин є гуманістичною та зоозахисною, а не політичною подією. Тому просимо учасників утриматися від партійної символіки та лозунгів», – йдеться у повідомленні.