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Наприкінці вересня у Львові пройде марш за права тварин

Юлія Шпак

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В неділю, 30 вересня, о 12:00 у Львові пройде марш за права тварин. Подія стартуватиме від Оперного театру. Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.

 

«Прийшов час припинити знущання над тваринами. Свій крок гуманності має зробити Україна, Львів і кожен та кожна із нас. Разом врятуємо тварин від болю та страждань!  Всеукраїнський марш за права тварин є гуманістичною та зоозахисною, а не політичною подією. Тому просимо учасників утриматися від партійної символіки та лозунгів», – йдеться у повідомленні.

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