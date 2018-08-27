На Тернопільській розпочали ремонт дороги та тротуарів

На вул. Тернопільській розпочали капітальний ремонт дорожнього покриття і тротуарів. Вартість робіт становить 2 млн. 480 тис. грн. Завершити роботи планують до кінця жовтня цього року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у Сихівській районній адміністрації, з 21 серпня підрядна організація ТзОВ «ЗахідНеоБуд» розпочала роботи з капітального ремонту дорожнього покриття і тротуарів вул. Тернопільської (від вул. Угорської до АГК № 8 на вул. Тернопільській).

«На замовлення Сихівської районної адміністрації з 21 серпня підрядна організація ТзОВ «ЗахідНеоБуд», яка стала переможцем тендеру, розпочала роботи з капітального ремонту дорожнього покриття і тротуарів вул. Тернопільській (від вул. Угорської до АГК № 8 на вул. Тернопільській). Вартість робіт становить 2 млн. 480 тис. грн.

Згідно з проектом, плануємо облаштувати дорожнє покриття з плитки ФЕМ, провести ремонт хідників, які також буде викладено плиткою ФЕМ, та встановити новий бордюрний камінь. Загальна площа ремонту становить 2535 м2, з них 1967 м2 — це площа ремонту дорожнього покриття, решта — площа тротуарів і паркувальної зони.

Також передбачено влаштувати зовнішнє освітлення. Буде встановлено приблизно 11 опор зовнішнього освітлення”, — розповів Віктор Західний, начальник відділу комунального господарства Сихівської районної адміністрації.

За його словами, комунікації, які пролягають вздовж відрізка дороги, де будуть проводити ремонтні роботи, знаходяться у задовільному стані. Нещодавно фірма-забудовник на цій вулиці замінила водопровід, а трохи швидше ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ПАТ «Львівгаз» замінило свої комунікаційній мережі.