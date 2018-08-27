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Масштабна ДТП у Бібрці: постраждало восьмеро людей, з них троє - діти

Юлія Шпак

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Вчора, 26 серпня, на трасі Львів-Рогатин-Івано-Франківськ автомобіль Honda Accord влетів в електроопору. Внаслідок ДТП постраждало 8 людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, о 19:18 год., в м. Бібрка, Перемишлянського району, на автодорозі Львів-Рогатин-Івано-Франківськ 32-річний водій автомобіля Honda Accord, мешканець м. Ходорів, Жидачівського району, не впорався із керуванням та в’їхав в електричну опору, після чого пошкодив огорожу прилеглих будинків.

Внаслідок ДТП в Бібрську РЛ із тілесними ушкодженнями було доставлено:

  • 32-річний водій, діагноз: важка поєднана травма тіла, закритий перелом грудної клітки, правобічний пневмогемоторакс, закрита травма хребта. Скеровано в 8 МКЛ м. Львів;
  • 4-річний пасажир, мешканець м. Ходорів, Жидачівського району, діагноз: ЗЧМТ, струс головного мозку, забійні рани голови, передпліччя, садна. Скеровано в МДКЛ м. Львів.
  • 4-річний пасажир, мешканець. с. Вовчатичі Жидачівського району, діагноз: закритий перелом верхньої третини лівої плечової кістки без зміщення уламків. Скеровано в МДКЛ м. Львів;
  • 36-річна пасажирка, мешканка с. Вовчатичі Жидачівського району, діагноз: компресійний перелом 12-го грудного хребця, забій м’яких тканин грудного відділу хребта, забій м’яких тканин грудної клітки з ліва. Після огляду відпущена додому;
  • 33-річний пасажир, мешканець с. Вовчатичі Жидачівського району, діагноз: ЗЧМТ, струс головного мозку, злам виличної кістки, забійна рана потиличної та лобно-скроневої ділянки, забій грудної клітки. Скеровано в 8 МКЛ м. Львів;
  • 29-річна пасажирка, мешканка с. Вовчатичі Жидачівського району, діагноз: закритий перелом лівої ключиці зі зміщенням, забій м’яких тканин лівої половини грудної клітки, забійні садна обличчя. Скеровано в 8 МКЛ м. Львів;
  • 6-річна пасажирка, мешканка с. Вовчатичі Жидачівського району, діагноз: забій грудно-поперекового відділу хребта. Скеровано в МДКЛ м. Львів;
  • 52-річний пасажир 1966, мешканець с. Вовчатичі Жидачівського району, діагноз: струс головного мозку, забійні садна скроневої ділянки справа, забій шийного відділу хребта. Скеровано в 8 МКЛ м. Львів;

Причини та обставини події встановлюються.

Фото: Ігоря Зінкевича

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