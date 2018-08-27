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Фонди бібліотек Львівщини наповнилися трьома тисячами книг

Дарина Смеречанська

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Бібліотечні фонди області поповнили на понад 3 тисячі книг. Про поповнення бібліотечних фондів централізованої бібліотечної системи області та міст обласного значення повідомила сьогодні, 27 серпня, директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Мирослава Туркало, передає прес-служба Львівської ОДА.

 

Зазначимо, що  у Львівській області працюють 1309 публічних бібліотек, з них у районах –  982 та об’єднаних територіальних громадах– 251.

У Львівській області діє Комплексна програма розвитку культури Львівщини на   2018 – 2020 роки, одним із пріоритетних напрямків якої  є поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів. Зокрема, 600 тис грн скерують на поповнення фондів.

Відтак, бібліотечні фонди поповнили на 3 тисячі 29 книг на загальну суму 200 тисяч гривень.

Окрім цього, департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА закупив  комплекти  шеститомного видання творів Р.Іваничука, книги  «Українська дивізія «Галичина» (Львівщина): історія, спогади, світлини», 3-томне видання  Енциклопеції «Наукове товариство ім.Шевченка», книги альманаху ЗУНР «За Україну за її волю», а також настільні ігри «Мандрівка Україною» та поширив серед усіх районів, міст обласного значення та ОТГ.

 

 

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