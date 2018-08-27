Для вчительки зі Львова збирають кошти на хіміотерапію

40-річній учительці зі Львова Христині Мельник потрібні кошти, щоб подолати страшну недугу. Жінка виховує двох маленьких дітей, працює вчителькою англійської мови в «Школі радості», є переможницею міської програми «Успішний педагог». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

40-річна львів’янка Христина Мельник дізналась про свою хворобу, рак молочної залози, понад півроку тому. Як розповіла жінка, проблему вона виявила сама. Наприкінці січня жінці зробили мастоктомію. Після цього призначили курс із шести хіміотерапій. Щоб видужати і повернутися до повноцінного життя, їй потрібно пройти дороговартісне лікування –вводити швейцарський препарат герцептин. Він потрібен, аби не допустити поширення метастазів.

Два курси жінка вже пройшла. Однак лікування складається з 18 курсів. Вартість одного курсу становить 40−45 тисяч гривень. Загальна вартість лікування – 800 тисяч гривень.

Сім’я великих статків не має, тож просить небайдужих допомогти фінансово. Переказ грошей можна здійснити на номери рахунків у Приватбанку:

5168 7426 0488 3995 − Мельник Христина Іванівна

5158 7573 5742 9010 − Мельник Христина Іванівна