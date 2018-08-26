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Як рятувальники гасили масштабну пожежу на складі у Львові

Дарина Смеречанська

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Нічну пожежу на складі на вулиці Грабовського у Львові гасили 70 рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДНС у Львівській області.

 

26 серпня до «Служби порятунку 101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Грабовського 11 в цегляному одноповерховому складському приміщенні площею 2400 кв. м.

Вогнеборцями через велику площу горіння та відсутність вододжерел було оголошено підвищений номер виклику.

До ліквідації залучили 70 рятувальників, 14 одиниць спецтехніки, 13 ручних та 2 лафетних стволів.

Складність пожежі полягала в тому, що по прибуттю всі двері були зачинені і рятувальникам довелось їх відчиняти своїми засобами, а саме ломами та бензорізами. Також впритул до стіни будівлі, що палала, були припарковані автомобілі, тому рятувальники відтягували їх подальше від вогню лебідкою рятувального автомобіля. Найближчі пожежні гідранти були розташовані на відстані 300 та 500 метрів.

Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу 02:19 год. та повністю ліквідувати о 03:54 год. Вогнем було знищено дах площею 1500 кв. м. Внаслідок злагоджених дій, рятувальники врятували 12 автомобілів та будівлю від повного знищення вогнем.

На місці події ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС

 

 

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