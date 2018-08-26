В Україну йде похолодання

У понеділок, 27 серпня, синоптики прогнозують зниження температури та короткочасні дощі у західних та Житомирській областях, на решті території тепло, малохмарно і сухо. Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“У західних та Житомирській областях мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози. На решті території малохмарно і сухо. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16 градусів, на узбережжі морів до 22; вдень у південній частині 30-35, в західних областях 19-24, на решті території 27-32”, – йдеться у повідомленні.

28 та 29 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями (29 серпня у північних областях повсюди) короткочасний дощ, гроза, в окремих районах шквали 15-20 м/с. На решті території переважно без опадів.

Вітер східний, на Правобережжі північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західній частині вночі 9-14 градусів, вдень 19-24, на Закарпатті 23-28; на півдні вночі 15-20, вдень 29-34; на решті території вночі 11-16, вдень 27-32. У середу, 29 серпня, у більшості північних та Вінницькій областях 21-26°.

30 та 31 серпня переважно без опадів, лише 30 серпня на півночі Лівобережжя, вдень 31 серпня у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура у західних та північних областях вночі 10-15, в Карпатах і на Прикарпатті місцями 7-9, вдень 21-26; на решті території вночі 11-17, на узбережжі морів до 20, вдень 27-32.

У понеділок по Києву прогнозують невелику хмарність, але без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15, вдень 30-32. По області теж спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16, вдень 27-32.

28 та 29 серпня у столиці знову буде мінлива хмарність. 28 серпня місцями (29 серпня повсюди) короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16, вдень 28 серпня – 27-32, 29 серпня – 21-26°.

30 та 31 серпня у Києві без опадів. Температура вночі 10-15, вдень 21-26.