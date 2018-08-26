ОСТАННІ НОВИНИ

Україна звернеться до ЄС із закликом взяти на себе відповідальність за відбудову Донбасу, - Порошенко

|

Україна звернеться до країн ЄС із закликом взяти на себе відповідальність за відбудову конкретних населених пунктів на Донбасі. Про це заявив президент Петро Порошенко у неділю в Авдіївці, куди він приїхав на відкриття газопроводу високого тиску, повідомляє УП.

 

“Ми будемо робити так, щоб кожна країна Європейського Союзу взяла на себе відповідальність за відбудову конкретного населеного пункту на Донбасі, в Донецькій і Луганській областях”, – сказав він.

Президент зазначив, що в неділю всі українські посли за його дорученням перебувають на Донеччині, “щоб на власні очі побачити, чого зараз потребує Донбас”.

Порошенко додав, що “українські посли будуть займатися кількома дуже важливими речами”, зокрема, “мобілізацією коштів світу для відновлення інфраструктури Донбасу”.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...