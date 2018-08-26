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У Словаччині затримали українців, які переправляли на дельтаплані нелегалів

Дарина Смеречанська

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У Словаччині затримали двох українців і словака, які переправляли мігрантів в ЄС на дельтаплані з території Закарпаття. Про це повідомляє ТСН.

 

Подія сталася цього тижня. Словацькі правоохоронці виявили двомісний дельтаплан, який саме летів із Закарпаття та приземлився у Словаччині. Як інформують у словацькій поліції, дельтапланом керував українець. Ще один українець допомагав йому з посадкою. Також у ході спецоперації було затримано громадянина Афганістану.

Під час затримання, інформують словацькі правоохоронці, пілот чинив опір, відтак до нього довелося застосувати силу, і той опинився у лікарні. Афганця одразу ж повернули до України в порядку реадмісії, а українцям та словаку загрожує від 3 до 8 років в’язниці за переправку нелегалів.

 

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