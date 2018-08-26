Президенти Сербії і Косова заявили про готовність змінити кордони

Президенти Сербії і Косова дали зрозуміти, що вони розглядають зміни кордонів обох країн для досягнення історичного мирного врегулювання і закликали Європейський Союз надати ключову підтримку їхнім зусиллям. Про це повідомляє УП.

Косово та Сербія почали обговорювати ідею зміни кордону кілька тижнів тому. Але заяви президентів у суботу стали першими, коли вони відкрито висловилися щодо цієї ідеї перед міжнародною спільнотою, передає Politico.

Видання відзначає, що своїми заявами на панельній дискусії в Австрії Александр Вучич і Хашим Тачі поставили Євросоюз у складне становище. Лідери ЄС давно виступають проти змін кордонів на тій підставі, що вони можуть призвести до перерозподілу інших кордонів на Балканах та ймовірно відродити етнічне насильство воєн 1990-х років.

Єврокомісар із політики сусідства та переговорів про розширення ЄС Йоганнес Ган, який теж був присутній на дискусії, зайняв дипломатичну позицію, заявивши, що на цьому етапі переговорів між країнами нічого не можна виключати, проте закликав лідерів забезпечити, аби будь-яка угода не дестабілізувала балканський регіон.

Президенти Сербії та Косова закликали ЄС та США дозволити їм дослідити довгий час табуйовану тему кордонів.

“Косово має намір досягти зобов’язуючої юридичної угоди з Сербією. Час зробити це зараз. У нас є невелике вікно можливостей. Це не легко. Це дуже, дуже складно. Ось чому всі повинні підтримати це”, – відзначив президент Косова Хашим Тачі.

Він додав, що “країни нашого регіону, держави-члени ЄС або інші країни світу не повинні протистояти або боятися потенційної мирної угоди між Косово і Сербією, навіть якщо така угода включатиме корекцію кордонів”.

Президент Сербії Александр Вучич розкритикував міжнародну реакцію на ідею зміни кордонів, заявивши, що західні уряди хочуть нав’язати свою волю албанцям та сербам.

“Чому вас так турбує те, що ми робимо? Ми робимо щось для майбутнього сербів і албанців. І ми повинні дбати про себе, нікому не завдаючи шкоди, не впливаючи на інших в регіоні”, – сказав він.

Жоден з президентів чітко не окреслив, про які кордони йде мова. Найчастіше обговорюваний сценарій полягає у тому, що частина північного Косова, населена здебільшого сербами, перейде Сербії, а населена здебільшого албанцями Прешевська долина у Сербії стане частиною Косова.

Сербія не визнає незалежності Косова, проголошеної в 2008 році. Обидві країни прагнуть стати членами ЄС, але для цього вони мають вирішити територіальні суперечки.

Вашингтон заявив, що не буде втручатися в переговори щодо обміну територією між Сербією і Косово.