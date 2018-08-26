На Львівщині внаслідок знеструмлення затрималися потяги

Внаслідок знеструмлення на Львівщині відбулись затримки пасажирських потягів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається, 25 серпня о 23:25 год. від чергового Львівської дирекції залізничних перевезень надійшло повідомлення, що о 21:46 год. внаслідок відсутності струму в контактній мережі на станції «Красне» Львівської залізниці на під’їздах до станції сталась затримка пасажирських поїздів. А саме: електропоїзд «Львів–Золочів», пасажирський поїзд «Івано-Франківськ–Миколаїв», пасажирський поїзд «Львів – Одеса», електропоїзд «Тернопіль–Львів», пасажирський поїзд Інтерсіті «Київ– Львів».

Електропостачання в контактній мережі відновлено о 22:46 год. Затримка поїздів склала до 1 год.

Обставини події встановлюються.