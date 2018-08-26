Львів прощається із загиблим на Донбасі 21-річним Героєм

Сьогодні, 26 серпня, Львівщина прощається із загиблим Героєм, старшим солдатом Мар’яном Найдою. Сотні львів’ян прийшли до Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла, де відбувається чин похорону, щоб віддати шану загиблому. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Мар’ян Найда загинув у с. Кримське Луганської області під час виконання бойового завдання.

Старший солдат Мар’ян Володимирович Найда народився 13 квітня 1997 року у місті Львові. Закінчив Львівський навчальний комплекс ЛНВК «Провесінь». Продовжив навчання у Львівському автомобільно-дорожньому коледжі та Технічному коледжі Національного університету «Львівська політехніка». У 18 років пішов добровольцем у батальйон «Донбас». З серпня 2015 року до вересня 2016 року перебував на військовій службі в Національній гвардії України (військова частина 3057) м. Маріуполь. З лютого 2017 року проходив службу за контрактом в Збройних силах України.

У Героя залишилася мама та молодший брат.

Висловлюємо співчуття з приводу неповоротної втрати рідним та близьким.