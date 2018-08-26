Культовий кінорежисер Кустуріца влаштував концерт у окупованому Криму

Сербський режисер і музикант Емір Кустуріца разом з музикантами фолк-рок-групи The No Smoking Orchestra влаштували імпровізований концерт в печерному місті Чуфут-Кале в Криму, повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на телеканал «Крым 24».

Кустуріца також порекомендував зробити реконструкцію на Чуфут-Кале.

«Тут було життя людей. Його необхідно показати. Зробити історичну реконструкцію», – сказав він після прогулянки печерним містом.

Власне, 22 серпня він прибув до Ялти з концертом.

Сербський режисер Емір Кустуріца 23 липня 2017 року приїжджав до Криму і потрапив до бази українського сайту «Миротворець» за «свідоме порушення державного кордону України; заперечення російської агресії; участь у легалізації анексії Криму й незаконну гастрольну діяльність на території півострова».

Раніше Кустуріца заявив, що не боїться можливого запровадження санкцій щодо своєї персони за виступ у Криму. Він вважає російську анексію Криму природним, «органічним процесом».

Після анексії Росією Криму та під час війни на Донбасі сербський кінорежисер, дворазовий лауреат Каннського фестивалю, музикант Емір Кустуріца неодноразово підтримував дії Кремля. У відповідь на це в Києві скасували концерт за участі Кустуріци.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.