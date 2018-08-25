Завтра Львів прощатиметься з 21-річним загиблим воїном

Завтра Львів прощатиметься з Героєм, який загинув у селі Кримське Луганської області під час виконання бойового завдання. Старшого солдата Мар’яна Найду поховають на Личакові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Завтра о 12.00 год відбудеться чин похорону та прощання у Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла. О 12.45 год домовину з тілом перевезуть до Личаківського кладовища. О 13.15 год відбудеться похорон на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань № 76.

Старший солдат Мар’ян Володимирович Найда народився 13 квітня 1997 року у місті Львові. Закінчив Львівський навчальний комплекс ЛНВК «Провесінь». Продовжив навчання у Львівському автомобільно-дорожньому коледжі та Технічному коледжі Національного університету «Львівська політехніка». У 18 років пішов добровольцем у батальйон «Донбас». З серпня 2015 року до вересня 2016 року перебував на військовій службі в Національній гвардії України (військова частина 3057) м. Маріуполь.

З лютого 2017 року проходив службу за контрактом в Збройних силах України.

Загинув 23 серпня в с. Кримське Луганської області.

У Героя залишилася мама та молодший брат.

Громада міста Львова висловлює співчуття рідним та близьким.