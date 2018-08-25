Як вибрати правильний рюкзак для школяра: поради МОЗ

Щоби вберегти дитину від проблем зі спиною, важливо не лише вибрати “правильний” портфель до школи, а й стежити, щоби школяр носив його правильно. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, на що звертати увагу при виборі рюкзака для дитини і як попередити проблеми зі спиною.

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ РЮКЗАК

Коли йдете купувати рюкзак, обов’язково візьміть із собою дитину, щоб врахувати її бажання і приміряти рюкзак.

Вибираючи рюкзак, обов’язково звертайте увагу на:

-плечові ремені (лямки): важливо, щоби рюкзак був з з двома лямками, а лямки були широкими і м’якими.

“Стежте, щоб дитина завжди використовувала дві лямки рюкзака: рівномірний розподіл ваги вбереже від викривлення хребта. Для профілактики проблем зі спиною щільно затягуйте лямки, щоб рюкзак прилягав до спини по усій довжині”, – радить лікар Вадим Ілляшенко.

-ремінь на талії: додатковий ремінь дозволить зафіксувати рюкзак на поясі і таким чином, зменшити навантаження на спину.

-жорсткість спинки: краще обирати спинку середньої жорсткості, але вона обов’язково має бути м’якою з боку спини дитини.

-вагу і розмір рюкзака

Для профілактики проблем зі спиною у жодному разі не купуйте рюкзак на виріст. Рюкзак не повинен звисати більш ніж на 10 сантиметрів нижче талії.

Вибирайте найбільш легкий рюкзак. Бажано, щоб він був не важче 1 кілограма.

Втім, його вага може залежати від власне ваги дитини: фахівці рекомендують, щоб загальна вага рюкзака ні в якому разі не перевищувала 15% від загальної маси дитини.

Згідно з державними санітарними нормами, вага рюкзака з книгами, зошитами й письмовим приладдям не має перевищувати:

1.для учнів I–II класів — 1,5–2,0 кг;

2.для учнів III–IV класів — 2,0–2,3 кг;

3.для учнів V–VI класів — 2,3–3,0 кг;

4.для учнів VII–VIII класів — 3,0–3,5 кг;

5.для учнів IХ–ХII класів — 3,5–4,5 кг.

-наявність внутрішніх перегородок.

ПРОФІЛАКТИКА ПРОБЛЕМ ЗІ СПИНОЮ: ПОРАДИ БАТЬКАМ

1.Заохочуйте дитину розповідати про будь-який дискомфорт, біль, оніміння чи інші відчуття у спині, шиї, руках чи ногах, які виникають при носінні рюкзака. Не чекайте, коли дитина сама повідомить, – дуже часто діти сприймають дискомфорт як належне.

2.Слідкуйте за тим, як ваша дитина одягає і знімає рюкзак. Важливо, щоб школяр робив це без зусиль. За необхідності відрегулюйте довжину лямок.

3.Слідкуйте за тим, щоб дитина не нахилялась вперед для компенсації ваги рюкзака. Якщо вам здається, що рюкзак заважкий для дитини, заберіть кілька підручників з рюкзака і нехай дитина несе їх у руках (це полегшить навантаження на спину). Якщо вага рюкзака є надмірною і проблема залишається, придбайте другий комплект книжок: один – для дому, інший – для школи.

4.Не ігноруйте будь-які больові відчуття у спині дітей і підлітків.

5.Заохочуйте дитину не носити рюкзак без необхідності і знімати його при кожній можливості.

6.Заохочуйте школяра носити у рюкзаку тільки необхідні речі.

7.Якщо дитині треба щось підняти з підлоги, не знімаючи рюкзак, безпечна поза – це присідання, а не нахили в поясниці.