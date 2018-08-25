У Рава-Руській «Мерседес Бенц» насмерть збив бабусю, яка раптово вийшла на дорогу

У Рава-Руській вчора, 24 серпня, «Мерседес Бенц» збив 76-річну бабусю, яка раптово вийшла на проїжджу частину дороги. Від отриманих травм старенька загинула. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася близько 16:30 год. 50-річний водій «Мерседес Бенц» здійснив наїзд на пішохода, 76-річну мешканку м. Рава-Руська, яка раптово вийшла на проїжджу частину дороги. Внаслідок ДТП пішохід загинула на місці ДТП.

Обставини події встановлюються.