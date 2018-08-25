У Мукачеві згоріло відділення «Нової пошти»: клієнтам обіцяють компенсувати вартість втрачених посилок

У Мукачево у складському приміщенні компанії доставки «Нова пошта» спалахнула пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Закарпатській області.

На місце для ліквідації пожежі негайно залучили 3 одиниці техніки від 2-го державного пожежно-рятувального загону м. Мукачево. Через підвищений номер складності було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів ДСНС.

Загалом над ліквідацією пожежі працювало 13 одиниць техніки та більш як півсотні рятувальників.

О 22:25 пожежу у складському приміщенні на площі 2400 кв. м локалізовано, й о 02:40 25 серпня повністю ліквідовано.

Постраждалих на пожежі немає. Збитки та причина загорання встановлюються.

Як зазначає Mukachevo.net, пожежники дійсно врятували половину будівлі, але інша половина належить не «Новій пошті», її орендує інший підприємець. Частина, яка належить «Новій пошті», вигоріла вся.

Додамо, що у прес-службі «Нової пошти» наголосили, що всі завдані збитки буде компенсовано клієнтам:

«Термінал був обладнаний всіма необхідними засобами протипожежної безпеки. Після того, як буде отримано доступ на територію терміналу буде здійснено оцінку збитків. Вартість усіх втрачених посилок буде компенсовано».