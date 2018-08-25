У Кам'янка-Бузькому районі освятили меморіал Героям Небесної Сотні

У селі Жовтанці Кам’янка-Бузького району 24 серпня освятили меморіал Героям Небесної Сотні та оновлену могилу борцям за волю і незалежність України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Сьогодні свято України – нашої матері. А всі діти хочуть, щоб мати була щаслива. Ще з давніх часів козаки, творці Української Народної Республіки, герої Крут, УПА, наші поети-шістдесятники, зокрема Василь Стус, намагалися зробити незалежною нашу Україну. І сьогодні п’ятий рік поспіль, хлопці і дівчата, які вийшли на Майдан, не чекали, що їм хтось щось зробить, вони це розуміли серцем і віра в Бога їм допомагала. Далі хлопці, які зараз на Сході захищають нас, щоб ми з вами мали можливість тут святкувати День народження нашої країни – Незалежність України. І як сьогодні, гарно було на параді сказано Президентом: «Ми повинні мати надію на себе, тобто надіятись на себе і на Бога. І пам’ятати, що дуже багато наших дітей, наших братів, наших сестер, наших батьків віддали своє життя за те, щоб ми з вами святкували. І тільки спільно нашою надією, вірою, любов’ю і молитвою найближчим часом, вірмо, наша Україна буде незалежною, вільною і справді мирною», – звернулась до усіх пристуніх заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук.

У межах урочистостей виступив гурт «Львівські музики», народний артист України, заньківчанин Богдан Козак читав Шевченкові твори, вокальні та хорові колективи.

Фото: ЛОДА