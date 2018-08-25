Сьогодні Львів проведе в останню путь Героя, який загинув на Донбасі

Учора, 24 серпня, сотні людей вийшли на вулиці Львова, аби віддати шану бійцю Олегові Кремезу, що загинув у зоні ООС. Сьогодні воїна поховають на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку усі спільно помолилися за загиблого Героя.

Лейтенант медичної служби полку «Азов» Олег Кремез, 1958 року народження, загинув під час виконання бойового завдання 19 серпня.

Похорон новітнього Героя відбудеться завтра, 25 серпня, об 11 годині у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

12.00 год — виїзд на Личаківське кладовище

12.30 год — похорон на Личаківському кладовищі (поле почесних поховань № 76).

Фото: ЛОДА