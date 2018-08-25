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На Янівському кладовищі вшанували пам’ять учасника ОУН Ілярія Кука

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 25 серпня, на Янівському кладовищі представники влади та громадськість вшанували пам’ять учасника та активного діяча ОУН Ілярія Кука. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Присутні поклали квіти та запалили лампадки на могилі Ілярія Кука, опісля виконали Державний Гімн України.

Також у межах заходу лунали патріотичні пісні, зокрема Марш українського націоналіста “Зродились ми великої години”.

Довідково:

Ілярій Кук – активний діяч ОУН, страчений польською владою 80 років тому. Брат командувача УПА Василя Кука. Народився 1915  року селищі Красне Золочівського повіту Тернопільського воєводства(тепер Буський район Львівської області).

У 1932 році був заарештований польською поліцією за діяльність в ОУН. 6 травня 1937 року Ілярій Кук був керівником нападу групи оунівців на власників фільварку Ясінських у Золочівському повіті.

15 березня 1938 року оголошено вирок суду – засуджений на кару смерті. Стратили Ілярія Кука 25 серпня 1938 року о 4 годині ранку на подвір’ї львівської тюрми “Бригідки” Перед стратою Ілярія Кука відвідала його мати Парасковія, яка мужньою поведінкою вразила адвоката Cтепана Шухевича про що він написав у оповіданні «Mater Dolorosa. Скорботна мати».

 

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