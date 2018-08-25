На Янівському кладовищі вшанували пам’ять учасника ОУН Ілярія Кука

Сьогодні, 25 серпня, на Янівському кладовищі представники влади та громадськість вшанували пам’ять учасника та активного діяча ОУН Ілярія Кука. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Присутні поклали квіти та запалили лампадки на могилі Ілярія Кука, опісля виконали Державний Гімн України.

Також у межах заходу лунали патріотичні пісні, зокрема Марш українського націоналіста “Зродились ми великої години”.

Довідково:

Ілярій Кук – активний діяч ОУН, страчений польською владою 80 років тому. Брат командувача УПА Василя Кука. Народився 1915 року селищі Красне Золочівського повіту Тернопільського воєводства(тепер Буський район Львівської області).

У 1932 році був заарештований польською поліцією за діяльність в ОУН. 6 травня 1937 року Ілярій Кук був керівником нападу групи оунівців на власників фільварку Ясінських у Золочівському повіті.

15 березня 1938 року оголошено вирок суду – засуджений на кару смерті. Стратили Ілярія Кука 25 серпня 1938 року о 4 годині ранку на подвір’ї львівської тюрми “Бригідки” Перед стратою Ілярія Кука відвідала його мати Парасковія, яка мужньою поведінкою вразила адвоката Cтепана Шухевича про що він написав у оповіданні «Mater Dolorosa. Скорботна мати».