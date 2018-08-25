На Львівщині визначали найкращих розвідників ЗСУ

На Львівщині завершились змагання на кращий розвідувальний підрозділ Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України.

В змаганнях брали участь близько сотні кращих розвідників, які перед тим перемогли у відбіркових турнірах.

«Подібні змагання ми проводимо вже другий рік поспіль. Кожного разу ми вдосконалюємо, та змінюємо завдання відповідно до вимог, які диктує нам збройний конфлікт на сході України», – розповів начальник розвідувального управління командування сухопутних військ Збройних Сил України полковник Андрій Мельник.

Зокрема цього року, розвідники багато уваги приділили протидії сучасним розвідувальним комплексам, які є на озброєнні Російської Федерації та активно використовуються у бойових діях на тимчасово окупованих територіях України. Окрема низка завдань стосувалась пошуку та знешкодженню мінних полів, які організували російські найманці.

За словами полковника Андрія Мельника, визначити кращий підрозділ було дуже важко, адже всі без винятку воїни показали високі результати. Перемога визначалась буквально десятими частинами балів. Таким чином перше місце посіли бійці одного з окремих розвідувальних батальйонів.

В планах на майбутнє у розвідників розширити свої змагання, як в часових так і просторових межах. Зробити так, щоб підрозділи могли постійно обмінюватись між собою найсвіжішою інформацію про противника та його контррозвідувальні дії. Це дозволить паралізувати більшість дій противника та наблизити нашу перемогу.