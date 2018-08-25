На Личаківському кладовищі поховали загиблого на сході Олега Кремеза

Сьогодні, 25 серпня, Львів попрощався з загиблим Героєм. На Личаківському кладовищі поховали воїна, який загинув на сході нашої країни, – Олега Миколайовича Кремеза («Ватсон»), військовослужбовця полку «Азов». Шану загиблому прийшли віддати сотні львів’ян. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Спершу в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла, що на вул. Театральній, відбулось прощання з Олегом Кремезом та чин похорону. Відтак Героя з усіма почестями перевезли на Личаківське кладовище, де він спочив на полі почесних поховань № 76.

Олег Миколайович Кремез («Ватсон»), 1960 року народження, служив у полку «Азов» з липня 2015 року. Народився Олег Миколайович у Житомирській області. Проживав Герой у Львові.

Фото: ЛМР, ЛОДА