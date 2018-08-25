На фестиваль у Зимну Воду з'їхались лемки з різних куточків світу

Сьогодні, 25 серпня, на території стадіону с. Зимна Вода стартував IV Львівський обласний фестиваль «Гомін Лемківщини». На свято з’їхались лемки з різних куточків світу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

“Гасло фестивалю “Пам’ятати, жити, творити” співзвучне з нашою країною. Ми багаті своєю мовою, культурою та маємо сильну армію. Ми пам’ятаємо як нашу історію хотіли знищити і своєю працею зробимо усе, щоб наша держава процвітала”,-зазначила заступник голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук.

У межах фестивалю лунали виступи колективів з Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей, а також з Польщі, Сербії, Словенії. Також присутнім підготували вікторину з лемкознавства з призами “Найрозумніший лемко”.

Зазначимо, фестиваль діятиме упродовж двох днів, 25 і 26 серпня. Під час фестивалю від сільської ради села Зимна Вода щопівгодини курсуватиме автобус до Ватряного поля і назад.