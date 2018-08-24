За добу на дорогах Львівщини сталося 69 ДТП

На території області протягом 23 серпня сталося 69 дорожньо-транспортних пригод. В п’яти із них тілесні ушкодження отримали семеро громадян. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися за участі водіїв двоколісних транспортних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у місті Стрий водій автомобіля «Дачія Логан», 22-річний житель району, при здійсненні повороту ліворуч зіткнувся зі скутером, яким керував 23-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП травмований водій скутера був госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвані рани та множинні садна на голові, руках і ногах. Тілесні ушкодження також отримав пасажир скутера, 33-річний стриянин.

В селі Ожидів Буського району водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 68-річний місцевий мешканець, зіткнувся з мотоциклом «Мінськ» під керуванням 35-річного жителя району. В результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом гомілки та травматичну ампутацію пальців правої ступні.

За наслідками інших дорожньо-транспортних пригод складено адміністративні протоколи за ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).