У Стрию горіла господарська будівля управління цивільної оборони

Сьогодні вночі у Стрию горіла господарська будівля, яка належить виробничому підрозділу Львівського територіального управління цивільної оборони. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 24 серпня, о 01.40 год. Пожежа виникла у цегляній господарській будівлі, яка належить виробничому підрозділу Львівського територіального управління цивільної оборони.

Вогнем знищено дах та перекриття повністю, сміття на площі 40 м2, пошкоджено генератор.

Пожежу ліквідовано о 02.27 год. Виїжджали: 8 ДПРЧ м. Стрий (2 АЦ, 7 чол.).