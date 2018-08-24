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У області створять національний природний парк «Бойківщина»

Дарина Смеречанська

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У Турківському районі створять національного природного парку «Бойківщина». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Міністерство екології та природних ресурсів України підготувало проект Указу Президента України «Про створення національного природного парку «Бойківщина» на підставі матеріалів, поданих департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

Проект Указу скерували на погодження у Національну академію наук України, Державне агентство лісових ресурсів України та Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Нагадуємо, територія проектованого НПП «Бойківщина» вирізняється високим рівнем біотичного різноманіття та відіграє визначальну екостабілізаційну роль у межах головного Європейського вододілу в басейнах р.Стрий та р.Дністер. Окрім цього, на території Турківщини зосереджена низка пам’яток історії та архітектури етнографічного регіону Бойківщина, які можуть стати базовими осередками розвитку туристичного та рекреаційного використання.

До НПП «Бойківщина» увійдуть землі ДП «Боринське лісове господарство», ДП «Турківське лісове господарство» ЛОУЛМГ та Турківського ЛГП ДЛГП «Галсільліс» загальною площею 12240 га.

 

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