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У Львові відбувся перший е-аукціон з продажу нерухомого майна

Дарина Смеречанська

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У Львові 22 серпня в рамках малої приватизації відбувся перший успішний електронний аукціон з продажу нежитлового приміщення, організований управлінням комунальної власності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Першим придбаним об’єктом на аукціоні стало нежитлове приміщення 2-го поверху за адресою: вул. Шпитальна, 25 загальною площею 31,1 кв. м за ціною 2 525 000 грн, що на 2 046 800 грн більше від початкової ціни об’єкта (вартість продажу 1 кв. м становить 81 189,71 гривень).

Кошти, отримані від реалізації на аукціоні у розмірі 2 525 000 грн найближчим часом поповнять міський бюджет м. Львова.

«Це перший успішний електронний аукціон Львова. Львів і до сьогодні проводив прозорі аукціони, де всі бажаючі могли взяти участь і купувати майно. Але добре, що сьогодні ми можемо розраховувати на можливості системи ProZorro. Продажі, як місце із значно більшою кількістю потенційних покупців», — повідомила начальник управління комунальної власності ЛМР Інна Свистун.

 

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