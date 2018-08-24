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Сьогодні ввечері через площу Ринок не курсуватимуть трамваї

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 24 серпня, з 22.00 год відбудуться зміни у русі трамваїв, які курсують через пл. Ринок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Завтра о 22.00 год. на площі Ринок (фасад Ратуші) відбудеться відеомапінг. Тому з 22.00 год трамваї № 1, 2, 9 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Зокрема трамваї № 1 і 9 курсуватимуть по вул. Городоцька і вул. Підвальна. Трамвай № 2 курсуватиме по вул. Вітовського”, — повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані зі зміною маршруту трамваїв.

 

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