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Поліція розшукує «мінера» магазину комп’ютерної техніки на Зеленій

Дарина Смеречанська

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Правоохоронці встановлюють особу «мінера», який вчора надав неправдиве повідомлення про замінування магазину комп’ютерної техніки на вулиці Зеленій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 23 серпня близько 14:00 год. на електронну пошту Львівської міської ради надійшло повідомлення про закладення вибухового пристрою в м. Львові на вул. Зеленій, 147 у магазині комп’ютерної техніки «Брейн».

Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.
На місце події прибули основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова. Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб.

Проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

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