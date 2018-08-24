Лобове зіткнення авто на Яворівщині: в лікарні опинилося троє людей

У сел. Нагачів Яворівського району зіткнулися два автомобілі. В результаті постраждало троє людей, серед них – дитина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася 23 серпня близько 16:17 год. 22-річний водій автомобіля “Вольво S40”, мешканець Львова, здійснив лобове зіткнення з автомобілем “Опель Меріва”, під керуванням 28-річного мешканця м. Новий Розділ.

Внаслідок ДТП 3 осіб, у тому числі 1 дитина, отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані у медичні заклади області, а саме:

– водій автомобіля “Опель Меріва” з діагнозом: закритий поперечний перелом лівого стегна зі зміщенням відломків – госпіталізований у Яворівську ЦРЛ:

– пасажирка автомобіля “Опель Меріва”, мешканка м. Яворів 1980 року народження, з діагнозом: забійні рвані рани лівої гомілки та лівого гомілково-ступневого суглобу, забій правого колінного суглобу – госпіталізована у Яворівську ЦРЛ;

– пасажирка автомобіля “Опель Меріва”, мешканка м. Яворів 2005 року народження з діагнозом: ЗЧМТ, забій мозку, кома – госпіталізована у реанімаційне відділення МДКЛ.

Обставини події встановлюються.