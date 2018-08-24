ОСТАННІ НОВИНИ

Лобове зіткнення авто на Яворівщині: в лікарні опинилося троє людей

Дарина Смеречанська

|

У сел. Нагачів Яворівського району зіткнулися два автомобілі. В результаті постраждало троє людей, серед них  – дитина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Аварія сталася 23 серпня близько 16:17 год. 22-річний водій автомобіля “Вольво S40”, мешканець Львова, здійснив лобове зіткнення з автомобілем “Опель Меріва”, під керуванням 28-річного мешканця м. Новий Розділ.

Внаслідок ДТП 3 осіб, у тому числі 1 дитина, отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані у медичні заклади області, а саме:
– водій автомобіля “Опель Меріва” з діагнозом: закритий поперечний перелом лівого стегна зі зміщенням відломків – госпіталізований у Яворівську ЦРЛ:
– пасажирка автомобіля “Опель Меріва”, мешканка м. Яворів 1980 року народження, з діагнозом: забійні рвані рани лівої гомілки та лівого гомілково-ступневого суглобу, забій правого колінного суглобу – госпіталізована у Яворівську ЦРЛ;
– пасажирка автомобіля “Опель Меріва”, мешканка м. Яворів 2005 року народження з діагнозом: ЗЧМТ, забій мозку, кома – госпіталізована у реанімаційне відділення МДКЛ.

Обставини події встановлюються.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...