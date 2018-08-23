Завтра на фасаді Ратуші покажуть відеомапінг

На День Незалежності України, 24 серпня, о 22.00 год. на площі Ринок (фасад Ратуші) буде відбуватися відеомапінг, над яким працюють два відеохудожники Володимир Стецькович та Роман Дзвонковський. Під час відеомапінгу будуть ілюстровані історичні факти України з 1991 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«В цій відеоінсталяції можна буде побачити історичні події України з 1991 року. Власне, ми будемо показувати процеси державотворення, а найбільший акцент буде на участі молоді у творенні країни. Окрему музику для цього пише відомий композитор, який зараз мешкає у Києві — Усеін Бекіров.

Дійство буде доволі цікавим, важливим, де акцент буде на молоді, яка є учасником державотворення країни», — розповіла , директор ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О. Довженка» Марта Іванишин.