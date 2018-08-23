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Внаслідок автозіткнення на Яворівщині постраждало двоє людей

Дарина Смеречанська

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Пригоду поблизу с. Когути Яворівського району зіткнулися два автомобілі, в результаті ДТП постраждали водій та пасажир одного з авто. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Повідомлення про аварію надійшло рятувальникам 22 серпня о 16:37 год.: зіткнулися автомобілі “Mercedes-Benz W123” з автомобілем “Mitsubishi L200”.

До місця події було направленні рятувальні підрозділи 53 Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС України у м. Новояворівськ.

Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по деблокуванню потерпілого з автомобіля.

Внаслідок ДТП з автомобіля “Mercedes-Benz W123” травмовано водія та пасажира, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Новояворівську ЦРЛ.

Обставини події встановлюються правоохоронцями.

 

 

 

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