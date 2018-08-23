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В суботу на на Личаківському кладовищі поховають бійця, який загинув на Сході

Юлія Шпак

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В суботу, 25 серпня, у Львові на поховають воїна, який загинув при виконанні бойового завдання на Сході нашої країни. Олег Миколайович Кремез («Ватсон»), військовослужбовець полку «Азов», спочине поряд з Героями на Личаківському кладовищі.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У суботу, 25 серпня, відбудеться прощання та чин похорону:

11.00 год – чин похорону в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла (вул. Театральна)

12.00 год — виїзд на Личаківське кладовище

12.30 год — похорон на Личаківському кладовищі (поле почесних поховань № 76).

Олег Миколайович Кремез («Ватсон»), 1960 року народження служив у полку «Азов» з липня 2015 року. Народився Олег Миколайович у Житомирській області. Проживав Герой у Львові.

Додамо, що сьогодні у зоні проведення бойових дій загинув випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного старший лейтенант Георгій Ольховський.

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